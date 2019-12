Sudah tahu dengan slot online? Slot online merupakan permainan judi yang bisa dimainkan secara online. Biasanya permainan slot ini memang identik sekali dengan mesin slot karena biasanya mesin slot ini memang sering digunakan dalam permainan slot. Apalagi permainan slot ini sudah lama menggunakan mesin slot sehingga tidak heran jika mesin slot selalu digunakan.

Biasanya ada berbagai mesin slot yang bisa digunakan pada permainan Slot Online, biasanya bisa dilihat sendiri pada setiap permainan Slot Online yang ingin kamu mainkan. Karena setiap mesin slot pasti memiliki perbedaan satu sama lain sehingga bisa kamu lihat dari permainan judi tersebut. Setiap permainan yang anda mainkan di daftar situs judi slot online terpercaya pastinya memiliki mesin slot yang berbeda – beda antara mesin slot yang satu dengan yang lainnya.

Mau tahu Jenis – jenis mesin slot online dalam permainan slot games! ? Lihat di bawah ini, ya!

Online Single Line

Online Single Line termasuk ke dalam salah satu jenis – jenis mesin slot online yang biasa ditemukan di permainan Slot Online. Biasanya mesin yang satu ini ada pada permainan One Line Slot atau yang biasa disebut dengan Slot Satu Garis. Hal ini dikarenakan mesin yang satu ini mempunyai garis slot hanya satu buah saja. Tentu berbeda sangat drastis jika dibandingkan dengan mesin slot yang lainnya.

Pada mesin One Single Line kali ini bisa dilihat dari modal yang harus kamu taruhkan pada mesin slot yang pertama ini. Karena pada mesin One Single Line kamu bisa melakukan taruhan dengan nilai yang lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis mesin yang lainnya. Apalagi kamu hanya bisa melakukan taruhan untuk satu garis slot saja bukan dua garis slot tentu harganya bisa lebih murah jika dibandingkan kalau kamu melakukan taruhan dengan dua garis slot.

Progresif

Jika sebelumnya sudah ada mesin slot online yang bernama online Single Line, maka pada kali ini justru berbeda. Mesin yang kedua ini bernama progresif karena mesin ini memiliki perbedaan yang sangat drastis jika kamu bandingkan dengan jenis mesin yang pertama ini. Mesin progresif ini merupakan salah satu mesin yang termasuk ke dalam jenis – jenis mesin slot online. Berbeda dengan mesin yang pertama maka mesin ini justru berbeda.

Walaupun ada sedikit persamaan antara mesin one Single Line dan mesin progresif maka perbedaan terlihat dari garisnya. Mesin one Single Line dan mesin progresif sama sama menggunakan satu baris saja pada mesinnya. Jadi, pada mesin progresif ini pemain memang harus melakukan taruhan dengan satu garis yang memiliki kesamaan. Hal ini lah yang bisa menjadi pembeda mana mesin one Single Line dan mana mesin progresif.

Pada mesin progresif ini juga kamu bisa mendapatkan berbagai macam hadiah, salah satu hadiah yang bisa kamu dapatkan adalah bonus jackpot. Apalagi jenis – jenis mesin slot online yang satu ini memberikan kemudahan bagi kamu yang sering memainkan permainan online. Karena hal ini bisa kamu manfaatkan sebaik mungkin karena tidak semua mesin slot online bisa memberikan hadiah kepada para pemain slot online.

Biasanya cara mendapatkan bonus jackpot mudah banget, kamu hanya cukup memainkan permainan slot online. Tetapi pastikan terlebih dahulu permainan slot online yang kamu miliki memang merupakan mesin slot yang bernama progresif atau bukan. Jika bukan, maka kamu bisa mencari permainan slot yang lainnya yang menggunakan mesin progresif ini. Bisa dibayangkan jika kamu mendapatkan bonus jackpot tentu hal ini bisa membuat kamu semangat.

3 Reel

Jenis – jenis mesin slot online yang ketiga ini adalah 3 Reel, jenis mesin yang satu ini tentu berbeda dengan mesin pertama maupun mesin kedua. Karena mesin ini memiliki tiga garis slot atau yang biasa disebut dengan gulungan gambar. Setiap gulungan ada yang memiliki gambar yang sama maupun yang berbeda sehingga bisa kamu lihat langsung dalam permainan Slot Online. Biasanya kamu bisa lihat pada permainan slot yang memiliki tiga garis slot.

Karena tiga garis slot ini lah hanya akan menentukan kemenangan dalam permainan Slot Online yang kamu pilih. Permainan Slot Online yang menggunakan tiga gulungan gambar ini cocok banget bagi pemain yang baru bergabung karena permainan slot online tidak sulit untuk dimainkan. Apalagi jika permainan tersebut menggunakan mesin 3 Reel ini.

Kalau berbicara mengenai jenis – jenis mesin slot online memang tidak akan ada habisnya, apalagi banyak banget jenis mesin yang bisa kamu temui. Setiap jenis mesin pasti memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri tergantung kepada jenis mesin apa yang kamu inginkan.

Bagaimana? Sudah paham dengan jenis – jenis mesin slot online. Semoga artikel ini bisa memberikan kamu kemudahan dalam memainkan permainan judi. Semoga sukses selalu dan terima kasih!